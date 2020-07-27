الإسماعيلي لـ في الجول: الوديات كشفت تطور مستوى اللاعبين

يرى أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي أن مستوى لاعبي الفريق تطور منذ استئناف التدريبات استعدادا للدوري المصري الممتاز.

وقال السلحدار لـFilGoal.com:"الجهاز الفني اطمأن على اللاعبين بعد أدائهم أمام مصر المقاصة".

وواصل بعد فوز فريقه وديا على المقاصة بنتيجة 3-1 يوم الأحد "اللاعبون ينفذون تعليمات الجهاز الفني وتداركوا الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراتين الوديتين السابقتين أمام أسوان ونادي مصر".

وأضاف "أحسنوا استغلال الفرص ولياقتهم البدنية ارتفعت، لكنها لم تصل بعد للمستوى المطلوب. الهدف الذي استقبلناه لم يقلقنا لأنه من خطأ فردي وليس فنيا".

وأتم "سنواصل الاعتماد على عدد معين من اللاعبين في المباريات الودية، لن يتعدى 18 أو 19 لاعبا، الأولوية لمن يظهر بشكل أفضل في التدريبات".

ويستعد فريق الدراويش لاستئناف الدوري في 14 أغسطس المقبل بمواجهة مضيفه المصري في دربي القناة.

ثم يواجه وادي دجلة وحرس الحدود وطنطا.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 22 نقطة.

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