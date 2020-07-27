قطر تتقدم بطلب رسمي لاستضافة الأولمبياد

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية يوم الإثنين تقدمها بطلب رسمي إلى اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تنظيم الأولمبياد اعتبارا من نسخة 2032.

وقال جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية عبر حسابه الشخصي على تويتر: "اللجنة الأولمبية القطرية تعلن تقدمها رسمياً بطلب يؤكد رغبتها في استضافة إحدى النسخ القادمة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية".

وأضاف "حدث رياضي عالمي آخر تعمل قطر لاستضافته للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع "خمسة مرتكزات تأسست عليها رغبة قطر في استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارلمبية اعتباراً من عام 2032".

يذكر أن قطر ستستضيف أول مونديال للكبار في الشرق الأوسط وذلك عام 2022.

كما استضافت العديد من المسابقات في ألعاب اخرى، مثل التنس والكرة الطائرة وألعاب القوى والدراجات والجمباز.

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