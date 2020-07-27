يوفنتوس: المفاوضات إيجابية لتجديد عقد ديبالا

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 11:57

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - ليتشي - الدوري الإيطالي

قال فابيو باراتيتشي مدير قطاع كرة القدم بنادي يوفنتوس إن المفاوضات تسير بشكل إيجابي لتجديد عقد باولو ديبالا مهاجم الفريق.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وصرح باراتيتشي في حواره مع شبكة سكاي سبورتس "نتحدث كثيرا مع ممثلي اللاعب ونمضي قدما، رغم كل الصعوبات المتعلقة بالالتزام بخوض مباريات كل 3 أيام".

وواصل "حتى في هذه الفترة، نتحدث كثيرا والأمور تسير بشكل جيد".

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ويمتد عقد ديبالا (26 عاما) مع يوفنتوس إلى 2022.

وشارك اللاعب في 45 مباراة بالموسم الحالي وسجل 17 هدفا وأرسل 14 تمريرة حاسمة.

وتوج ديبالا مع يوفنتوس بلقب الدوري بعد الفوز على ضيفه سامبدوريا بهدفين دون رد.

ورفع ديبالا عدد ألقابه مع الفريق الإيطالي إلى 10.

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