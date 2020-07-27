أنشيلوتي: ساري يستحق تدريب يوفنتوس وتأثيره الأكبر في الموسم المقبل

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 11:40

كتب : FilGoal

ساري وأنشيلوتي

قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، إن ماوريسيو ساري يستحق تدريب يوفنتوس، مشيرا إلى أنه سيكون له تأثير أكبر في العام المقبل عن الجاري.

وصرح أنشيلوتي عبر إذاعة "أنكيو سبورت" الإيطالية قائلا: "يوفنتوس استحق الفوز بلقب الدوري، مقارنة بالماضي، يوفي عانى أكثر قليلا".

وأضاف "لم يكن الأمر سهلا وواضحا، كانت هناك بعض الضبابية في مصير اللقب، خاصة في المرحلة الأخيرة، ساري قام بعمل رائع، لديه القدرة على التكيف بشكل جيد، والعام المقبل أن اواثق أنه سيكون له تأثير أكبر".

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وواصل "ساري يستحق أن يكون في فريق كبير مثل يوفنتوس".

وأتم "الانتقادات طبيعية، لكننا نتحدث عن أفضل فريق في إيطاليا حاليا".

يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخه بعد الفوز بنتيجة 2-0 أمام سامبدوريا ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي مساء الأحد.

وكان ذلك اللقب هو الدوري الأول لساري سواء في الدوريات الخمس الكبرى، أو الدوريات الممتازة الأوروبية عموما، كما أصبح أكبر مدرب يفوز بلقب الدوري الإيطالي في عمر الـ61.

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