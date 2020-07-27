تقرير: تشيلسي يريد حارس الكاميرون

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

أونانا - أياكس

قالت صحيفة Voetbal الهولندية إن تشيلسي ينوي التقدم بعرض لأياكس للتعاقد مع الحارس الكاميروني أندري أونانا.

وأشارت الصحيفة إلى أن باير ليفركوزن الألماني، الذي يقوده بيتر بوش مدرب أونانا السابق في أياكس، تقدم بعرض قيمته 20 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 24 عاما.

وكتبت أن تشيلسي ينوي التقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو للحصول على الحارس الأول لمنتخب الأسود.

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وشارك أونانا في 39 مباراة بالموسم المنصرم الذي لم تستكمل فيه بطولة الدوري الهولندي.

ويلعب أونانا في أياكس منذ يناير 2015 حين رحل عن فريق الشباب لبرشلونة.

وتوج أونانا بثلاثة ألقاب مع أياكس ويمتد عقده مع الأخير إلى 2022.

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