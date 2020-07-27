تقرير: تشيلسي يريد حارس الكاميرون

قالت صحيفة Voetbal الهولندية إن تشيلسي ينوي التقدم بعرض لأياكس للتعاقد مع الحارس الكاميروني أندري أونانا.

أندرى أونانا النادي : أياكس تشيلسي

وأشارت الصحيفة إلى أن باير ليفركوزن الألماني، الذي يقوده بيتر بوش مدرب أونانا السابق في أياكس، تقدم بعرض قيمته 20 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 24 عاما.

وكتبت أن تشيلسي ينوي التقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو للحصول على الحارس الأول لمنتخب الأسود.

وشارك أونانا في 39 مباراة بالموسم المنصرم الذي لم تستكمل فيه بطولة الدوري الهولندي.

ويلعب أونانا في أياكس منذ يناير 2015 حين رحل عن فريق الشباب لبرشلونة.

وتوج أونانا بثلاثة ألقاب مع أياكس ويمتد عقده مع الأخير إلى 2022.

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