أمير مرتضى: قرار المشاركة في الدوري بيد الإدارة ولم يُحسم.. وهذا موقف الصفقات

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 00:51

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور - الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك عدم حسم ناديه قرار المشاركة في الدوري حتى الآن.

وقال أمير مرتضى: "موقف الزمالك بالنسبة للدوري لم يُحسم بشكل رسمي حتى الآن".

وأوضح في تصريحاته مع أون تايم سبورتس 1 "إدارة الزمالك تجتمع لحسم هذا الملف، وليس لدينا أي تأكيد رسمي من الإدارة بالمشاركة في الدوري حتى الآن".

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وتابع "نرى الظروف التي تحدث وإصابات فيروس كورونا في الأندية بالكامل ومجلس الإدارة سيحسم هذا الأمر ونحن سننفذ القرار".

وعن موقف الصفقات الجديدة في الزمالك، شدد أمير مرتضى " لن نعلن أي شيء له علاقة بالصفقات الآن. عندما ينتهي الموسم ويُفتح باب القيد، سنعلن عن صفقاتنا".

وأكمل حديثه قائلا: " قوام الفريق محترم والتدعيمات ستكون قليلة جدا ولن نسمع أسماء عديدة لأننا لا نحتاج لصفقات عديدة. التدعيمات الجديدة ستكون اسمين أو ثلاث على الأكثر".

وفسر "لا نحتاج لصفقات عديد. نحن نحافظ على قوام الفريق ونعمل منذ سنتين على التدعيم ولذلك لا نحتاج لصفقات عديدة ولا أذكر أي اسم قادم أو راحل لحين نهاية الموسم".

وتطرق أمير للحديث عن تصريحات فاروق جعفر، قائلا: " لا نريد التصيد لـ فاروق جعفر. هو صاحب تاريخ كبير في الكرة، ولا نريد اختزال كل ما فعله بسبب ما قاله".

وأردف " التصريحات لم تكن موفقة ولكن من الوارد أن ما تحدث عنه به جزء من الواقعية".

واستشهد " الدليل على ذلك الأخطاء التحكيمية الموجودة والحكام التي تتعرض للإيقاف مدى الحياة في كل مكان في العالم".

واستدرك "ولكنه لم يقصد التقليل من مجهود الفرق المصرية. والأندية المصرية حصدت بطولاتها بالجهد والعرق".

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