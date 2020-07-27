رانييري: يوفنتوس عانى للفوز بهذا اللقب.. والموسم المقبل سيكون صعبا على الجميع

قال كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا إن الموسم المقبل في إيطاليا سيكون صعبا على الجميع، مشيرا إلى أن يوفنتوس عانى لتحقيق لقب الدوري هذا الموسم بسبب اقتراب الفرق الأخرى منه.

وصرح رانييري عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "خلقنا فرصا أكثر من يوفنتوس لكن نبارك لهم تحقيق اللقب".

وأضاف "ماذا أستطيع أن أقول؟ الفرق الأخرى تقترب رويدا رويدا منهم، يوفنتوس عانى لتحقيق هذا اللقب وهو الأصعب له من بينهم".

وأتم "الموسم المقبل سيكون صعبا للغاية على الجميع".

يوفنتوس حصد لقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخه، بعد الفوز بنتيجة 2-0 أمام سامبدوريا في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

رانييري درب يوفنتوس في الفترة من 2007 إلى 2009 ثم رحل لتدريب روما.

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