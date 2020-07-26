نجم "هاتريك" الزمالك: أتمنى الفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الفريق.. طارق حامد أكبر الداعمين

الأحد، 26 يوليه 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

الزمالك - وادي دجلة

كشف أسامة فيصل نجم الزمالك الشاب عن رغبته في الفوز بدوري أبطال إفريقيا مستقبلا مع الفريق بعد تألقه في ودية وادي دجلة.

أسامة فيصل

النادي : الزمالك

الزمالك

وسجل أسامة فيصل ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز الزمالك على وادي دجلة وديا بأربعة أهداف دون رد.

وقال أسامة فيصل لقناة الزمالك: "أشكر الله على تسجيلي ثلاثة أهداف، كارتيرون يعاملنا مثل اللاعبين الكبار ودائما ما يدعمنا".

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وأضاف "كارتيرون دائما ما يوجهنا في التدريبات للعب بصورة جيدة والتحرك داخل الملعب".

وكشف النجم الشاب "أتمنى أن تكون فرصة جيدة لي لتثبيت أقدامي مع فريق الزمالك، شرف لي المشاركة مع الفريق".

ونجح أسامة فيصل في تسجيل ثلاثة أهداف في أقل من 20 دقيقة بالشوط الثالث في المباراة الودية.

وتابع "طارق حامد كان يدعمني بقوة وتحدث معي كثيرا وقال لي لست أقل ممن يشارك سواء في الزمالك أو الدوري وأنا دائما في (ضهرك)".

وأتم تصريحاته "أتمنى المشاركة مع الفريق الأول مستقبلا وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك".

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