لامبارد عن قرار كيبا: فكرت كثيرا في كل شيء.. وآمل بأن فيرنر أخذ نظرة أولى جيدة

الأحد، 26 يوليه 2020 - 22:53

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - تشيلسي

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن قرار الدفع بـ ويلي كاباليرو في حراسة المرمى بدلا من كيبا في اللقاء الحاسم أمام ولفرهامبتون.

تشيلسي انتصر على ولفرهامبتون بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الختامية في الدوري الإنجليزي.

انتصار أوصل تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

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وقال لامبارد: "سعيد للغاية بإنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى".

وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "علينا أن حذر من الحماس الزائد. نحن في مرحلة التطور ونسعى لاستمرار التطور وتقليل الفجوة مع الكبار".

وأضاف "فخور بما قدمناه هذا الموسم ولكنني أسعى للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل".

وعن قرار عدم الدفع بـ كيبا أمام ولفرهامبتون، قال لامبارد: "فكرت كثيرا في كل شيء. الأهم دائما هو الفريق ككل والحفاظ على نظافة الشباك هو نتيجة لعمل الفريق".

وأشار "كاباليرو قدم مباراة جيدة أمام يونايتد في الكأس وحافظ على شباكه وشعرت بأن تلك الثقة ستفيدنا اليوم".

ورفض لامبارد الحديث عن الصفقات الجديدة للفريق، مشيرا إلى "لن أتحدث عن ذلك الآن. تركيزنا الآن على لقاء أرسنال في نهائي الكأس".

ورغم ذلك، تطرق لامبارد للحديث عن الوافد الجديد تيمو فيرنر والذي تواجد في المدرجات لرؤية فريقه الجديد.

وأكمل لامبارد حديثه قائلا: "آمل أنه قد شاهد الروح المتواجدة في الفريق. آمل أن تكون نظرته الأولى لنا كانت إيجابية".

وأعلن لامبارد في نهاية المؤتمر الصحفي نهاية مشوار بيدرو مع الفريق، موجها الشكر له على ما قدمه مع البلوز.

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