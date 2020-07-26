أيو "الشرير والطيب" يخطف أسبقية صغيرة لـ سوانزي في ملحق الصعود

فاز سوانزي سيتي على ضيفه برينتفورد بهدفٍ دون رد في ملعب ليبيرتي، بذهاب نصف نهائي المُلحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

أندري أيو سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقائق الأخيرة.

ليأخذ الويلزيون الأسبقية قبل مباراة الإياب في ملعب برينتفورد يوم الأربعاء المقبل.

وأهدر الغاني أيو ركلة جزاء في الدقيقة 64، إلا أنه كفر عن ذنبه وسجل هدف الانتصار بتسديدة رائعة في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة طرد ريكو هنري لاعب برينتفورد في الدقيقة 66.

ويقام ذهاب نصف النهائي الثاني بين كارديف سيتي وفولام غدا الإثنين.

وتواجد سوانزي سيتي للمرة الأخيرة في الدوري الإنجليزي موسم 2017\2018، وهبط وقتها باحتلاله المركز 18 في جدول الترتيب.

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