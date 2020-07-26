مؤتمر مورينيو: توتنام الرابع منذ توليت قيادة الفريق

الأحد، 26 يوليه 2020 - 22:11

كتب : FilGoal

مؤتمر مورينيو

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير، رضاه عما قدمه فريقه تحت ولايته.

توتنام ضمن مقعده في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رغم تعادله في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بهدفٍ لكل طرف.

وصرّح مورينيو عبر سكاي بعد اللقاء: الموسم كان مجنونا، فمنذ أن لعب توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا، عاش تخبطات وكان الوضع صعبا".

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وأضاف: "استطعنا تحقيق النتائج وتقديم أداء جيد، لكن هذا لا ينطبق على مباراة اليوم التي لم تكن الأفضل. عموما لعبنا بشكل جيد واستطعنا التأهل إلى أوروبا".

وواصل: "أنا سعيد على المستوى الشخصي، فمنذ أن حضرت لتدريب توتنام، نحن في المركز الرابع، وهذا جيد بالنظر لكل المشاكل التي واجهتنا".

لاحقا ظهر مورينيو في المؤتمر الصحفي، وناقش سياسة النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال مورينيو:"هل سنشتري 10 لاعبين؟ لا. هل سنشتري لاعبين بـ 100 مليون استرليني؟ لا. ولكننا سنتحسن، أنا مستمتع بالعمل مع ستيف هيتشن (رئيس كشافي توتنام)، نحن على تواصل كبير مع السيد ليفي (رئيس النادي) ومجلس الإدارة، وسنفعل كل ما باستطاعتنا حتى نقدّم للجماهير ما يرضيها في الموسم المقبل".

وبرر انخفاض مستوى الفريق في آخر مباراة: "أعتقد أن الفريق مرهق بسبب الموسم الذي امتد 12 شهرا، البعض سيقول أن اللاعبين كانوا في منازلهم لمدة شهرين أو 3. لكن ربما هذه الأشهر كانت هي الأصعب، أن تكون في منزلك وتتلقى تدريباتك عبر برنامج زووم، ثم تذهب للتدرب منفردا في النادي، هذا أمر صعب".

هل ستختلف تشكيلته الموسم المقبل؟ مورينيو أجاب: "دعونا ننتظر ونرى، لا أدري، فالسوق غريب للغاية، لا أدري حتى إن كنا سنبدأ فترة الإعداد مع اللاعبين الجدد أم لا".

وأتم مشددا: "لا ننوي على الإطلاق بيع أفضل لاعبينا، سنحافظ على قوام الفريق".

وأنهى توتنام الدوري الإنجليزي في المركز السادس برصيد 59 نقطة.

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