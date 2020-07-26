سولشاير للمنتقدين: توقعتم أن ننهي الموسم سادسا أو سابعا.. لا تبالغوا في مدحي

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن المنتقدين له ولفريقه لم يتوقعوا أن ينهي الموسم في المركز الثالث، مشيرا إلى أن التوقعات كانت تتحدث عن المركزين السادس والسابع.

وصرح سولشاير عقب مواجهة ليستر: "أشعر بسعادة كبيرة، نحن في مركز مؤهل لدوري الأبطال، وأتينا من خلف الجميع وتخطيناهم".

وواصل "أظهرنا أننا لدينا الاستمرارية اللازمة والعقلية المناسبة".

وأكمل "نحن نبني مجموعة وثقافة أداء يمكننا أن نفتخر بها".

وتابع المدرب النرويجي "أخبرت الأولاد أنه مهما حدث اليوم، فقد فزنا، اللاعبون أظهرو جودتهم كمجموعة".

واسترسل "الأجواء حاليا أفضل بكثير عما كانت عليه في السابق".

مانشستر يونايتد فاز بنتيجة 2-0 في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مضيفه ليستر سيتي، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في جدول الترتيب.

وتطرق سولشاير للرد على المنتقدين له ولفريقه قائلا: "لا يبدو أنكم توقعتم إنجازنا ذلك، كل التوقعات كانت أن نتواجد في المركز السادس أو السابع".

وواصل "هذا أمر طبيعي، إن تم انتقادي فهذا يجعلني أقوى، أرجوكم لا تمدحوني كثيرا لكيلا أصبح راضيا عن نفسي".

وتابع "أتينا من طريق بعيد للغاية وهذا إنجاز كبير تم بواسطة اللاعبين والطاقم".

وأردف "أؤمن بما أفعله، وما قمت بفعله، لدينا جميعا أفكار مختلفا عن الإدارة وكيفية فعل الأشياء".

وأتم "مع دوري الأبطال سيكون الوضع مختلفا، لا يمكنك أن تبعد عينيك عن الدوري، الموسم المقبل سيكون الاختبار أصعب".

مانشستر يونايتد يواجه نظيره لاسك النمساوي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم 5 أغسطس المقبل، وكان الشياطين الحمر قد فازوا بنتيجة 5-0 في الذهاب.

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