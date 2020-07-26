دي بروين عن الرقم القياسي: سلبوا مساهمتين مني.. أنا المتصدر وليس هنري

خرج البلجيكي المتألق كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بتصريحات غاضبة بعض الشيء، وذلك رغم معادلته لرقم تيري هنري التاريخي كأكثر من ساهم بصناعة أهداف في موسم واحد في الدوري.

وقال دي بروين: "لقد سلبوا صناعتين مني".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب لقاء سيتي ونورويتش "صنعت هدفين آخرين ولم يحتسبا لي. بالنسبة لي أنا المتصدر وليس هنري".

وأردف "من الرائع معادلة الرقم القياسي، ومن الرائع أيضا مشاركته مع هنري".

وتابع "في النهاية أنت تريد دائما مساعدة فريقك، وبالتأكيد صناعة الفرص للتسجيل تساهم في ذلك. أنا سعيد للغاية بذلك".

دي بروين صنع 20 هدفا هذا الموسم في إنجلترا، ليعادل رقم هنري الخاص بموسم 2002-03 عندما صنع 20 هدفا بقميص أرسنال.

لكن رصيد دي بروين من صناعة الأهداف كان سيصل لـ 22 هدفا، ولكن رابطة الدوري الإنجليزي لم تحتسب له الهدف الذي سجله رحيم ستيرلينج في مرمى أرسنال في الدور الأول من الدوري، وكذلك هدف الدور الثاني.

قرار رابطة الدوري الإنجليزي جاء وقتها بسبب ملامسة الكرة لقدم مدافع أرسنال، قبل أن تصل لـ رحيم، ومن هنا لم يحتسب الهدف كصناعة من دي بروين.

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