أرتيتا: مباراة مجنونة تشبه كرة السلة.. أشعر بالأسف لـ واتفورد

وصف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال انتصار فريقه على واتفورد بـ"المباراة المجنونة".

أرسنال انتصر على واتفورد بثلاثية مقابل هدفين في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتصار أرسل واتفورد للدرجة الأولى في إنجلترا، وأبقى على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال أرتيتا: "المباراة كانت مجنونة منذ اللحظة الأولى".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "سمحنا لـ واتفورد بالتواجد بكثرة داخل منطقة الجزاء الخاص بنا".

وتابع "الأمور كانت تشبه مباريات كرة السلة في بعض الوقت".

وعن عدم حصد أوباميانج للقب هداف الدوري، قال ميكيل: "يمكنك رؤية كم حاول جاهدا للوصول للهدف، كذلك بقية اللاعبين حاولوا مساعدته لذلك ولكن في النهاية لم يحدث".

وكشف أرتيتا غياب موستافي عن بداية الموسم المقبل لأن "الإصابة جاءت أقوى مما توقعنا وسيغيب عن بداية الموسم".

وأكمل أرتيتا حديثه قائلا: "هناك بعض الأمور لم تعجبني في الأداء اليوم. بعض الأشياء لم تكن مفهومة بالنسبة لي".

وعن هبوط واتفورد، قال أرتيتا: "أشعر بالأسف من أجلهم. الحظ لم يكن معهم اليوم".

وأتم "لقد رأينا كم أرادو البقاء، آمل أن يعودوا من جديد في الموسم المقبل".

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