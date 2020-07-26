كلوب: سنأخذ إجازة لأسبوعين وبضعة أيام قبل العودة من أجل الموسم الصعب

الأحد، 26 يوليه 2020 - 20:18

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه سيحصل على إجازة سلبية لمدة أسبوعين وبضعة أيام قبل العودة مجددا للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وصرح كلوب عقب مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم الأحد: "الأولاد لعبوا مباراة رائعة للغاية، ربما ليست مثالية مثلما تقولون في تلك الدولة هنا كمباراة مقررة مسبقا لا تهم نتيجتها".

وواصل "لا أحب الهدف الذي استقبلناه لكنه ساعد على توضيح الأمور، قمنا بتغييرات كثيرة بعد فترة طويلة من اللعب بنفس التشكيل".

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وأكمل "عملنا بقوة في المباراة وتطورنا كثيرا قبل التبديلات، لكن التغييرات ساعدتنا كثيرا على مدار المواجهة".

وتابع "لن أذهب إلى مكتبي لفترة، سأجتمع مع عائلتي هذا كل ما أحتاج إليه".

وأتم "سنأخذ إجازة لمدة أسبوعين وبضعة أيام، وبعد ذلك نبدأ مرة أخرى، الموسم القادم سيكون صعبا للغاية، أقصر بـ4 أسابيع، لذا علينا استخدام تلك الإجازة".

ليفربول فاز في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 3-1 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد.

الحمر حسموا لقب الدوري الإنجليزي في وقت سابق ليتوج النادي به لأول مرة في مسماه الجديد والمرة الـ19 في تاريخه.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت انطلاق الموسم الجديد يوم السبت 12 سبتمبر المقبل على أن ينتهي في الأحد 16 مايو 2021.

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