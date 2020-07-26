الإسماعيلي يحقق انتصاره الودي الأول بثلاثية على المقاصة

فاز الإسماعيلي على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة ودية.

أحمد أيمن سجّل الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

قبل أن يضيف وجيه عبد الحكيم الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 43.

فيما ابتعد أحمد مدبولي بالنتيجة في الدقيقة 60 بهدفٍ ثالث.

بينما سُجل هدف المقاصة الوحيد في الدقيقة 72 بواسطة محمد مسعد.

وتعد تلك المباراة الودية الثالثة للإسماعيلي، بعد أن تعادل 1-1 مع أسوان، وخسر 0-1 أمام نادي مصر.

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