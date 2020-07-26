بمشاركة صلاح.. ليفربول البطل ينهي الدوري الإنجليزي بانتصار على نيوكاسل

الأحد، 26 يوليه 2020 - 19:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح

اختتم ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة من المسابقة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأقيمت المباراة في ملعب سانت جيمس بارك معقل فريق نيوكاسل.

ووصل ليفربول بطل الدوري الإنجليزي إلى النقطة 99 في الصدارة وهو أكبر عدد نقاط حصده الفريق في تاريخ الدوري.

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بينما تجمد رصيد نيوكسل عند النقطة 44 في المركز الـ13.

اعتمد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على تشكيل يضم عددا من اللاعبين البدلاء وتواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة الأولى بهدف سجله دوايت جايلي وهو أسرع هدف يسكن شباك ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ثم تعادل المدافع فيرجيل فان دايك لليفربول بضربة رأسية في الدقيقة 38.

ونجح المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي في تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 64 دفع كلوب بثلاثي الهجوم الأساسي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

ليأتي الدور على ساديو ماني ويسجل هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 89.

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