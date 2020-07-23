خبر في الجول - فايلر يدرس موقف أزارو.. وحديث داخل الأهلي عن تجديد تعاقده

لم يحدد ريني فايلر المدير الفني للأهلي حتى الآن موقفه بشأن عودة وليد أزارو مهاجم الفريق العائد من الاتفاق السعودي للتدريبات.

وليد أزارو النادي : الاتفاق الأهلي

وعلم FilGoal.com أن فايلر لا يريد التسرع في اتخاذ قرارا بشأن وليد أزارو وذلك بسبب عدم قدرته على المشاركة فيما تبقى من الموسم مع الأهلي.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه لجنة التخطيط في الأهلي دراسة موقف أزارو وإمكانية تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم يحق له التوقيع لأي ناد بعد 6 شهور.

وذلك سواء كان سيستمر أزارو مع الأهلي أو سيخرج للإعارة مرة أخرى.

ورحل المهاجم المغربي أزارو عن الأهلي في يناير الماضي وانضم لصفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

قبل أن تنتهي إعارته ويفشل اللاعب والنادي السعودي في التوصل لاتفاق جديد ليعود إلى المغرب استعدادا للحاق بالأهلي مرة أخرى.

ويأتي ذلك بعد أن كشف FilGoal.com عن سفر أزارو إلى بلاده المغرب بعد انتهاء علاقته بـ الاتفاق، وأنه بات في انتظار قرار الأهلي.

وعلم FilGoal.comأن أزارو عاد إلى المغرب بعد فشل الوصول إلى تسوية مع الاتفاق السعودي لتمديد إعارته التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وينتظر أزارو حاليا تحديد الأهلي لموقفه وطلبه لكي يعود إلى مصر ويلتزم في التدريبات، إذ يتبقى له موسم في عقده مع الأهلي.

في الوقت نفسه، يمتلك أزارو العديد من العروض الأوروبية والخليجية، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.

لكن اللاعب ملتزم تماما بإكمال عقده مع الأهلي، ولا يمانع في أي مفاوضات أخرى مع القلعة الحمراء في أي اتجاه كانت.

أزارو (25 عاما) انضم معارا من الأهلي إلى الاتفاق في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وسجل معه 3 أهداف في 7 مباريات.

وانضم أزارو لصفوف الأهلي في عام 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

اقرأ أيضا

ماذا تغير في الأهلي والزمالك ودجلة قبل استئناف الدوري

رباعي ليفربول ينضم إلى 15 إفريقيا توجوا بالدوري الإنجليزي

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد تشيلسي

مصر في التصنيف الثاني بقرعة مونديال اليد

معلول: صلاح أفضل عربي في التاريخ

الزمالك: طلبنا عودة أحداد من الرجاء