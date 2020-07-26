سكاي: استثناء ريال مدريد من الحجر الصحي 14 يوما في بريطانيا

الأحد، 26 يوليه 2020 - 17:06

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد - مانشستر سيتي

ستقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي على ملعب الاتحاد، رغم البروتوكول الصحي الحكومي في بريطانيا.

حكومة بريطانيا قررت إعادة إلزام القادمين من إسبانيا بالخضوع لحجر صحي مدته 14 يوما، بسبب ارتفاع منسوب الحالات في إسبانيا من جديد.

لكن هذا لن يؤثر على بعثة ريال مدريد التي لن تكون ملزمة للخضوع لهذا الحجر الصحي قبل مباراتها أمام مانشستر سيتي يوم 7 أغسطس المقبل.

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شبكة "سكاي" أفادت أن هيئة الثقافة والرياضة والإعلام في الحكومة البريطانية، ستسمح للمسابقات الرياضية والأحداث الفنية الكبرى بأن تكون استثناءً من هذا الحجر.

الاستثناءات تشمل نجوم الرياضة ومنظمي الأحداث والمدربين والأطباء وأفراد وسائل الإعلام.

وكان مانشستر سيتي قد تمسك في وقتٍ سابق بإقامة مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، وليس في البرتغال كما اقترح الاتحاد الأوروبي.

ويتفوق مانشستر سيتي ذهابا بهدفين مقابل هدفٍ واحد في ملعب سانتياجو برنابيو قبل تفشي جائحة كورونا وإيقاف أنشطة كرة القدم.

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