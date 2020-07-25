صداع لـ جوارديولا؟ بي بي سي: حجر 14 يوما للقادمين من إسبانيا إلى بريطانيا

السبت، 25 يوليه 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

جيسوس - ريال مدريد - مانشستر سيتي

تعيش مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد موقفا ضبابيا، بسبب جائحة كورونا التي ستجبر الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات قوية ضد القادمين من إسبانيا.

هيئة الإذاعة البريطانية BBC ذكرت في تقرير لها، أن الحكومة بصدد فرض حجر صحي مدته 14 يوما على كل القادمين من إسبانيا بدءا من منتصف ليل الأحد.

إسبانيا سجلت زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، إذ ظهرت 900 حالة جديدة يوم الجمعة فقط، وسط تحذيرات بموجة أخرى من الوباء قد تحل على البلاد.

أخبار متعلقة
في مباراة لوكاكو.. إنتر يخطف الوصافة من أتالانتا إنتر: التعاقد مع ميسي؟ هذا خيال.. ليس هدفا لنا على الإطلاق تصريح غريب من مويس: أستهدف الفوز بالدوري في كل موسم تأجيل مباراة في إسبانيا بسبب إصابة أحد أقارب اللاعبين بكورونا

هذا القرار الحكومي سيلقي بظلاله على مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد المقرر إقامتها على ملعب الاتحاد يوم 7 أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

التقارير الصحفية أشارت في وقتٍ سابق إلى رغبة الاتحاد الأوروبية في إقامة المباراة في العاصمة البرتغالية لشبونة، إلا أن ضغط مانشستر سيتي حال دون ذلك، ليقام الإياب على ملعبه.

لكن مع تطبيق قرار الحجر الصحي المُنتظَر، سيكون من المستحيل على بعثة ريال مدريد دخول إنجلترا مع وجود إجراءات احترازية مماثلة في انتظارها.

وفاز مانشستر سيتي ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سانتياجو برنابيو، قبل التوقف الكروي الطويل بسبب جائحة كورونا.

اقرأ أيضا:

الأهلي يجدد عقد مدافعه 5 سنوات

هل يعود خربين للدوري المصري؟

الصفاقسي يحاول تسهيل عودة حسين السيد إلى تونس

صلاح: علينا تغيير عقليتنا

موليكا إلى أوروبا؟

مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الزمالك ردا على فرج عامر: لا يجوز المزاح بخصوص فيروس كورونا.. تسببت في قلق كبير 6 دقيقة | الدوري المصري
مصدر باللجنة الخماسية لـ في الجول: تم دعوتنا للبطولة العربية في قطر.. ونقيّم الموقف مثلما فعل الزمالك 15 دقيقة | مصر
الإنتاج الحربي: 5 عينات إيجابية تحوّلت إلى سلبية بالفعل 28 دقيقة | مصر
رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: سنشدد على ضرورة تطبيق إجراءات التباعد وتقليل الأحضان عقب الأهداف 32 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر 38 دقيقة | مصر
إكرامي: سأشجع الأهلي إن واجهه شريف.. ونصيحة لرمضان صبحي 43 دقيقة | الدوري المصري
أبو جريشة: الإسماعيلي أكثر من عانى تحكيميا.. فاروق جعفر لا يدري خطورة ما يقول 44 دقيقة | مصر
فاروق جعفر يفسر تصريحاته: يُهمني سُمعة الجميع.. والمنتخب وصل عن جدارة للمونديال 58 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 4 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب
قد ينال إعجابك