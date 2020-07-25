صداع لـ جوارديولا؟ بي بي سي: حجر 14 يوما للقادمين من إسبانيا إلى بريطانيا

تعيش مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد موقفا ضبابيا، بسبب جائحة كورونا التي ستجبر الحكومة البريطانية على اتخاذ إجراءات قوية ضد القادمين من إسبانيا.

هيئة الإذاعة البريطانية BBC ذكرت في تقرير لها، أن الحكومة بصدد فرض حجر صحي مدته 14 يوما على كل القادمين من إسبانيا بدءا من منتصف ليل الأحد.

إسبانيا سجلت زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، إذ ظهرت 900 حالة جديدة يوم الجمعة فقط، وسط تحذيرات بموجة أخرى من الوباء قد تحل على البلاد.

هذا القرار الحكومي سيلقي بظلاله على مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد المقرر إقامتها على ملعب الاتحاد يوم 7 أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

التقارير الصحفية أشارت في وقتٍ سابق إلى رغبة الاتحاد الأوروبية في إقامة المباراة في العاصمة البرتغالية لشبونة، إلا أن ضغط مانشستر سيتي حال دون ذلك، ليقام الإياب على ملعبه.

لكن مع تطبيق قرار الحجر الصحي المُنتظَر، سيكون من المستحيل على بعثة ريال مدريد دخول إنجلترا مع وجود إجراءات احترازية مماثلة في انتظارها.

وفاز مانشستر سيتي ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب سانتياجو برنابيو، قبل التوقف الكروي الطويل بسبب جائحة كورونا.

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