إكرامي: سأشجع الأهلي إن واجهه شريف.. ونصيحة لرمضان صبحي

السبت، 25 يوليه 2020 - 23:29

كتب : FilGoal

مران الأهلي 13 يوليو 2020

قال إكرامي الشحات نجم حراسة مرمى الأهلي السابق إنه إن انضم شريف ابنه إلى فريق آخر واضطر إلى مواجهة فريقه السابق فسيشجع الأهلي بكل تأكيد، كما وجه نصيحته إلى رمضان صبحي بشأن اللعب في أوروبا.

وصرح إكرامي عبر شاشة "أون تايم سبورتس" قائلا: "شريف تم تقديره بشكل جيد من قبل النادي الأهلي".

وأضاف "بالنسبة لي؟ لن أكذب رقم 1 بالنسبة لي الأهلي، إن واجه شريف الأهلي مع فريق آخر سأشجع الأهلي".

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وواصل "إن سكنت شباكه هدفا سأكون حزينا لأن شريف استقبل هدفا، لكن لو فاز الأهلي سأكون سعيدا".

وأكمل "ليس رياء، لو قلنا إن شريف انضم إلى فريق كبير ربما قد لا يواجه الأهلي".

وتابع "أنا وشريف وأحمد الأهلي بالنسبة لنا حياتنا".

وأردف "الأهلي بيتنا ونحافظ على أسرارنا ونحافظ عليه".

وكان شريف إكرامي قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الجاري هو الأخير له مع الأهلي بعد 10 أعوام في فترته الثانية مع الفريق.

وتطرق إكرامي للحديث عن رمضان صبحي وهل يحترف أم يستمر مع الأهلي قائلا: "بالنسبة لرمضان صبحي، لابد أن نتفق أنه عاجلا أم آجلا سيعود إلى إنجلترا، لأنه على قوة النادي الإنجليزي".

وواصل "ما الذي سيحدث تاليا؟ أقسم أنني لا أعلم".

وأكمل "فنيا؟ من مصلحة رمضان صبحي حاليا أن يحترف في أوروبا، لكن لو قرر الأهلي ضم رمضان، حسنا فلينضم، لكنني أقول إن مصلحته أن يستمر في الخارج، وإن طلب مشورتي سأخبره بذلك".

وتابع "رمضان وصل لمرحلة النضج بما يكفي بأن يستمر في أوروبا".

وأتم "رمضان سيتأثر بدون شريف في الأهلي، وسيتأثر كثيرا، لأنه الأب الروحي بالنسبة له".

رمضان انضم إلى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري من هدرسفيلد تاون.

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