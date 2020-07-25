تصريح غريب من مويس: أستهدف الفوز بالدوري في كل موسم

في المركز 15 يقبع وست هام يونايتد، ضمن بقاءه في الدوري الإنجليزي قبل أسابيع قليلة، ورغم ذلك، فمدربه دافيد مويس يمتلك طموحات خارقة.

المدرب الاسكتلندي الأسبق لـ إيفرتون ومانشستر يونايتد، صرّح أنه يستهدف التتويج ببطولة الدوري في مطلع كل موسم.

وقال مويس: "هناك عوامل متعددة لتقييم التطور، ليس فقط المركز الذي ينهيه الفريق على جدول الترتيب".

وأضاف "المُختار" كما أطلقت عليه الصحافة وقتما تولى تدريب يونايتد: "لكن الإعلام والجماهير يرون أن التقدم مرتبط بالضرورة بمركزك في الدوري، وأنا أتقبل ذلك".

وأكمل: "دائما أريد أن أكون في القمة، أن أنهي الدوري في المركز الأول، لا أستهدف أي شيء سوى الفوز بالدوري".

وتابع: "لا أبدأ الموسم بهدف إنهائه خارج مراكز الهبوط، بل أبدأ الموسم للفوز باللقب، لأفوز بكل مباراة".

وأتم: "بالطبع ستطالبوني أن أكون واقعيا، ولكني أجيب فقط على تساؤلاتكم".

ولم يحتل مويس في مسيرته تدريبية مركز أعلى من الرابع الذي حققه رفقة إيفرتون عام 2005.

أما وست هام، فأعلى مركز حققه في حقبة "بريميرليج" كان موسم 1999 باحتلال المركز الخامس تحت قيادة هاري ريدناب.

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