هدف بيراميدز – النجم الساحلي يفتح الباب أمام بيع العريبي

السبت، 25 يوليه 2020 - 19:48

كتب : FilGoal

كريم العريبي - النجم الساحلي - الهلال السعودي

فتح نادي النجم الساحلي التونسي الباب أمام إمكانية بيع مهاجمه الجزائري كريم العريبي.

وقال رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي في تصريحات نشرتها "الصباح" التونسية: "سنتعامل بإيجابية مع أي عرض جدي يلبي رغبة النجم الساحلي وطموحات اللاعب".

وذكرت الصحيفة أن النجم الساحلي يرغب في بيع مهاجمه بمبلغ مالي جيد لدعم خزينة النادي الذي يعاني من مشاكل مادية.

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وكان هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز، قد صرح قبل حوالي أسبوع أن العريبي هدف لناديه.

وقال هاني سعيد: "نعم، كريم العريبي من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لـ بيراميدز".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار "لا جديد حتى الآن، ولكنه من الأسماء المرشحة".

كريم العريبي صاحب الـ 29 عاما هو هداف دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، وترغب أندية سعودية أيضا في التعاقد معه. (طالع التفاصيل)

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