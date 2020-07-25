دايلي ميل: ليفي يطمئن مورينيو.. هاري كين ليس للبيع بأي ثمن

السبت، 25 يوليه 2020 - 18:09

كتب : FilGoal

مورينيو وهاري كين

طمأن دانييل ليفي رئيس نادي توتنام، جوزيه مورينيو مدرب الفريق، أن مهاجمه هاري كين لن يتم بيعه هذا الصيف. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

وقال التقرير إنه على الرغم من وجود اهتمام من مانشستر يونايتد وريال مدريد بضم النجم الإنجليزي، إلا أن توتنام ليس لديه أي نية لبيع نجمه الأول بأي سعر ممكن.

وكانت تقارير صحفية خلال العام الماضي قد قالت إن ليفي قدر سعر كين بما يتخطى حاجز الـ250 مليون يورو.

وألمحت تقارير صحفية خلال فترة توقف نشاط كرة القدم أن عدم تأهل توتنام إلى دوري الأبطال خلال الموسم الجاري قد يدفع كين للتفكير في الرحيل خلال الصيف إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد.

ويحتل توتنام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن ولفرهامبتون السادس.

ويحل توتنام ضيفا على كريستال بالاس في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

صاحب الـ26 عاما انضم للفريق الأول بتوتنام في يناير 2011 وخرج في عدة إعارات آخرها كان إلى ليستر سيتي في فبراير 2013 ومنذ ذلك الحين يتواجد مع الفريق الأول.

وشارك كين خلال الموسم الجاري مع توتنام في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 23 هدفا وصنع هدفين.

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