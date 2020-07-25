كروس: وضع بيل في ريال مدريد لا يرضي أحدا

السبت، 25 يوليه 2020 - 17:48

كتب : FilGoal

جاريث بيل

اعترف توني كروس لاعب ريال مدريد، أن وضع زميله جاريث بيل في الفريق لا يرضي الجميع.

جاريث بيل

النادي : ريال مدريد

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وصرّح كروس خلال حلوله ضيفا على "بودكاست"، نقله موقع "الإسبانيول": "الوضع غير مُرضِ للجميع".

وأضاف الألماني: "لم يوقّعوا معه بالطبع حتى يلعب قليلا بهذا الشكل".

أخبار متعلقة
وكيل بيل: لاعبي لن يرحل عن مدريد.. هو يحب المدينة ولا يستطيع أي نادٍ تحمُل راتبه مؤتمر زيدان: سنقاتل أمام سيتي حتى الثانية الأخيرة.. وأنا من قررت استبعاد بيل زيدان يتأفف من سؤال جديد عن بيل: تحاول شق صفنا لكن لن تستطيع أوندا سيرو: بيل طلب من زيدان استبعاده أمام ليجانيس

وواصل: "أعتقد أنه أراد الرحيل في الصيف الماضي والنادي وافق في البداية ثم تراجع، لا أعلم إن كان منزعجا بسبب ذلك أم لا، إنه موضوع معقد".

وأتم: "علاقته جيدة بالفريق، أعرفه منذ 6 سنوات وقد فزنا معا بالعديد من الألقاب المهمة".

ولم يخض بيل سوى 20 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وخرج بيل من حسابات زين الدين زيدان مدرب الفريق في آخر 7 مباريات من الدوري الإسباني الذي حصد ريال مدريد لقبه.

اقرأ أيضا:

الأهلي يجدد عقد مدافعه 5 سنوات

هل يعود خربين للدوري المصري؟

الصفاقسي يحاول تسهيل عودة حسين السيد إلى تونس

صلاح: علينا تغيير عقليتنا

موليكا إلى أوروبا؟

بيل كروس الدوري الإسباني في إسبانيا ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الزمالك ردا على فرج عامر: لا يجوز المزاح بخصوص فيروس كورونا.. تسببت في قلق كبير 6 دقيقة | الدوري المصري
مصدر باللجنة الخماسية لـ في الجول: تم دعوتنا للبطولة العربية في قطر.. ونقيّم الموقف مثلما فعل الزمالك 15 دقيقة | مصر
الإنتاج الحربي: 5 عينات إيجابية تحوّلت إلى سلبية بالفعل 28 دقيقة | مصر
رئيس اللجنة الطبية في الأهلي: سنشدد على ضرورة تطبيق إجراءات التباعد وتقليل الأحضان عقب الأهداف 31 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر 37 دقيقة | مصر
إكرامي: سأشجع الأهلي إن واجهه شريف.. ونصيحة لرمضان صبحي 43 دقيقة | الدوري المصري
أبو جريشة: الإسماعيلي أكثر من عانى تحكيميا.. فاروق جعفر لا يدري خطورة ما يقول 43 دقيقة | مصر
فاروق جعفر يفسر تصريحاته: يُهمني سُمعة الجميع.. والمنتخب وصل عن جدارة للمونديال 58 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 4 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب
قد ينال إعجابك