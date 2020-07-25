ذا أثليتك: السباق حُسم.. لالانا إلى برايتون

السبت، 25 يوليه 2020 - 17:28

كتب : FilGoal

لالانا - ليفربول

حسم نادي برايتون الإنجليزي السباق لصالحه ونجح في الظفر بخدمات أدم لالانا لاعب ليفربول، حسبما كشفت شبكة ذا أثليتك الموثوقة.

لالانا صاحب الـ 32 عاما سيوقع على عقود انضمامه لـ برايتون لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع ليفربول.

برايتون حسم صفقة لالانا لصالحه على الرغم من دخول ليستر سيتي وبيرنلي وتوتنام في سباق الحصول على اللاعب خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لـ ذا أثليتك.

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بريندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي أراد التعاقد من جديد مع لالانا، بعدما ضم اللاعب لليفربول قادما من ساوثامبتون في 2014.

ليستر سيتي لم ينجح في الوصول لاتفاق مع اللاعب، على عكس برايتون الذي نجح في إقناع لالانا لخفض 100 ألف جنيه إسترليني من راتبه الذي كان يحصل عليه مع ليفربول، وفقا للشبكة الموثوقة.

لاعب الوسط الإنجليزي شارك في 178 مباراة خلال 6 سنوات في قلعة أنفيلد، ونجح في تسجيل 22 هدفا وصناعة مثلهم.

وحقق لالانا مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ونجح فريق برايتون في ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما جمع 38 نقطة مع تبقي جولة أخيرة لن تُغير من واقع هروبه من الهبوط.

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