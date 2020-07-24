رائعة تشالهان أوجلو لا تكفي.. ميلان يفرط في انتصار هام على أتالانتا

سجل هاكان تشالهان أوجلو هدفا رائعا لميلان لكنه لم يكن كافيا ليفوز الرسونيري على أتالانتا في إطار رغبته في حسم مقعده للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وتعادل ميلان اليوم الجمعة إيجابيا بهدف لمثله مع ضيفه أتالانتا في ملعب سان سيرو في إطار الجولة36 من الدوري الإيطالي.

افتتح تشالهان أوجلو أهداف اللقاء في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة من ركلة حرة من الناحية اليسرى سددها مباشرة في الشباك.

وأدرك دوفان زاباتا التعادل لأتالانتا في الدقيقة 34 بعد ارتباك داخل منطقة جزاء ميلان وفشل في تشتيت الكرة بنجاح.

وفشل ميلان في تحقيق فوزه الرابع على التوالي في الدوري بعدما انتصر على بارما وبولونيا وساسولو.

ورفع ذلك التعادل رصيد ميلان إلى 60 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه نابولي وللأخير لقاء أقل.

فيما يحتل روما المركز الخامس بـ61 نقطة وله أقل كذلك.

أما أتالانتا فوص رصيده عند 75 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن يوفنتوس المتصدر وللبيانكونيري لقاء أقل.

ويملك إنتر ميلان فرصة تجاوز أتالانتا في جدول الترتيب إن فاز على جنوى غدا السبت.

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