مشاجرة كبيرة وإصابة قوية لـ مبابي ونهاية "زيدانية" لقائد سانت إيتيان

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 21:54

كتب : FilGoal

مبابي - باريس سان جيرمان

شهد نهائي كأس فرنسا عدة أحداث ساخنة في دقيقة واحدة، أثناء تقدم باريس سان جيرمان على نظيره سانت إيتيان بهدفٍ دون رد.

الدقيقة 27 عرفت تدخلا عنيفا من لويك بيرين قائد سانت إيتيان في حق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

لتشتعل على الفور مشاجرة كبيرة بين طرفي الفريقين نال على إثرها ثلاثي باريس سان جيرمان: ميتشل باكر، وكيلور نافاس، ولياندرو باريديس بطاقات صفراء، كما تحصل ثنائي سانت إيتيان: جيسي مولان، ورومان حموما على إنذارين.

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أما بيرين مرتكب المخالفة وسبب الأزمة الرئيسي، فتحصل بدوره على بطاقة صفراء، قبل أن يرجع الحكم لتقنية الفيديو ويكتشف قوة التدخُل، ليغير قراره ويلغي البطاقة الصفراء، ويشهر الحمراء بدلا منها في وجه قائد سانت إيتيان.

مبابي خرج مصابا وباكيا وعوضه الإسباني بابلو سارابيا.

والبكاء كان من نصيب بيرين أيضا الذي خاض آخر مباراة في مسيرته الكروية بعد 17 سنة بقميص سانت إيتيان، لتكون نهايته على طريقة مواطنه زين الدين زيدان، ويودع ملاعب كرة القدم ببطاقة حمراء.

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