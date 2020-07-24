عماد النحاس ينجو من حادث قوي

نجا عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب من حادث سير قوي تعرض له اليوم الجمعة.

وتعرض النحاس لحادث سير قوي بسيارته، دون أن يصاب بأذى، ولكن الحادث أدى لتهشم سيارته.

وحرص محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة في المقاولون العرب على الاطمئنان على صحة عماد النحاس.

وكشف المشرف العام على الكرة في تصريحاته الرسمية نجاة عماد النحاس من الحادث وأن "النحاس بخير ونجا من الحادث ويمارس عمله بصورة طبيعية".

ويستعد فريق المقاولون العرب لاستئناف بطولة الدوري المصري في السادس من شهر أغسطس المقبل.

ويلعب المقاولون العرب أولى مبارياته في الدوري يوم 13 أغسطس أمام سموحة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.

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