عماد النحاس ينجو من حادث قوي

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 21:31

كتب : أحمد شاكر

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

نجا عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب من حادث سير قوي تعرض له اليوم الجمعة.

وتعرض النحاس لحادث سير قوي بسيارته، دون أن يصاب بأذى، ولكن الحادث أدى لتهشم سيارته.

وحرص محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة في المقاولون العرب على الاطمئنان على صحة عماد النحاس.

أخبار متعلقة
تأجيل ودية أسوان والمقاولون العرب بقرار من اللجنة الطبية المقاولون: طاهر يبذل كل جهده معنا قبل الانتقال لـ الأهلي.. وسيكون هداف الأحمر الموسم المقبل الأهلي يعلن توصله لاتفاق مع المقاولون على صفقة طاهر.. وخطوة متبقية مدرب المقاولون: الأولوية للأموال عن استبدال اللاعبين في صفقة طاهر مع الأهلي

وكشف المشرف العام على الكرة في تصريحاته الرسمية نجاة عماد النحاس من الحادث وأن "النحاس بخير ونجا من الحادث ويمارس عمله بصورة طبيعية".

ويستعد فريق المقاولون العرب لاستئناف بطولة الدوري المصري في السادس من شهر أغسطس المقبل.

ويلعب المقاولون العرب أولى مبارياته في الدوري يوم 13 أغسطس أمام سموحة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.

اقرأ أيضا:

الكشف عن الإجراء الذي يجمّد إيقاف الشناوي

الاتحاد السكندري يُعدد مشاكله قبل مواجهة الزمالك

الأهلي يخضع لمسحة طبية جديدة يوم الأحد

كلوب يرد على لامبارد

هل تفاوض الاتحاد مع لاعب النجم الساحلي

في الدوري عماد النحاس المقاولون العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
مشاجرة كبيرة وإصابة قوية لـ مبابي ونهاية "زيدانية" لقائد سانت إيتيان 44 ثاتيه | أوروبا
8 أشياء ننتظر معرفتها من اليوم الأخير في الدوري الإنجليزي.. كسر رقم دام 17 عاما 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عماد النحاس ينجو من حادث قوي 24 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعدل موعد مرانه قبل لقاء وادي دجلة 36 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نهائي كأس فرنسا - سان جيرمان (1) (0) سانت إيتيان.. خروج مبابي مصابا ساعة | أوروبا
أحمد الشيخ يتحدث عن "الرحيل من الأهلي" والحلم الإفريقي ساعة | الدوري المصري
لقطات تُذاع من الكواليس لتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.. واحتفال صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل سان جيرمان – الأربعة الخارقون يهاجمون سانت إيتيان في نهائي الكأس ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك