الزمالك يعدل موعد مرانه قبل لقاء وادي دجلة

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون إقامة مران السبت في الخامسة مساء وذلك بعد نهاية معسكر الفريق المغلق الذي أقيم على مدار أسبوعين في برج العرب.

وسيخوض الفريق مرانه بمقر النادي في تمام الخامسة قبل مواجهة وادي دجلة وديا الأحد في الثامنة مساء.

وسيبدأ الزمالك بعد ذلك معسكرا جديدا يوم الإثنين المقبل في برج العرب سيلاقي خلاله طلائع الجيش الأربعاء المقبل.

وخاض الزمالك وديتين حتى الآن فاز في الأولى على سموحة بخمسة أهداف لهدف وخسر في الثانية من بيراميدز بهدف دون رد.

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