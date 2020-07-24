تشكيل سان جيرمان – الأربعة الخارقون يهاجمون سانت إيتيان في نهائي الكأس

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 20:11

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

دفع توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، بكل عناصره الهجومية القوية في مواجهة سانت إيتيان.

باريس سان جيرمان يلتقي سانت إيتان على استاد دو فرانس في نهائي كأس فرنسا اليوم الجمعة.

وشهد تشكيل العاصميين الدفع بالرباعي: كيليان مبابي، نيمار، ماورو إيكاردي، آنخل دي ماريا.

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تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ثيلو كيرير – تياجو سيلفا – ماركينيوس – ميتشل باكر

الوسط: آنخل ديد ماريا - لياندرو باريديس – إدريسا جانا جوي - نيمار

الهجوم: كيليان مبابي – ماورو إيكاردي

دكة البدلاء: سيرخيو ريكو – بريسنل كيمبيمبي – كولين داجبا – لايفين كورزاوا – أندر هيريرا – ماركو فيراتي – يوليان دراكسلر – بابلو سارابيا – إريك ماكسيم تشوبو موتينج

تشكيل سانت إيتيان:

حراسة المرمى: جيسي مولان

الدفاع: تيموتي كولودجيتشاك – لويك بيرين – ويسزلي فوفانا – ماتيو ديبوشي

الوسط: يفان ماكون – يان مفيلا – مهدي كامارا – رياض بودبوز – دينيس بوانجا

الهجوم: رومان هاموما

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باريس سان جيرمان سانت إيتيان كأس فرنسا
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