بنزيمة يسخر من إشادة رئيس الاتحاد الفرنسي

سخر كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد من إشادة جويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي به، بعد قيادته فريقه للفوز بالدوري الإسباني.

وصرّح لوجريت لراديو مونت كارلو: "بنزيمة قدّم موسما استثنائيا، لقد باركت للمدرب زيدان".

وأضاف: "بنزيمة أحد أفضل اللاعبين، هل هو الأفضل؟ لست أنا من يحكم في ذلك لأني لم أشاهد كل المباريات، لكن في رأيي، فقد قدّم أفضل موسم في مسيرته".

ليغرد بنزيمة على تويتر تعليقا على التصريحات: "أفضّل الضحك".

Je préfère en rire 🤣🤣🤣 https://t.co/2tO3w54ztC — Karim Benzema (@Benzema) July 24, 2020

وكان لوجريت نفسه قد صرح في وقت سابق من هذا الموسم، أن "رحلة بنزيمة مع منتخب فرنسا انتهت".

بنزيمة صاحب الـ81 مباراة دولية مع فرنسا، لم يمثّل الديوك منذ أكتوبر 2015، عقب استبعاده على هامش تورطه في قضية ابتزاز ماتيو فالبوينا.

وقدّم بنزيمة موسما رائعا هذا العام، وسجل 21 في الدوري الإسباني، ليقود ريال مدريد إلى استعادة اللقب من غريمه برشلونة.

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