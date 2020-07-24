الظهور الأول – نجل أبو تريكة يشارك مع العربي بقميص 72

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 18:01

كتب : FilGoal

أحمد أبو تريكة

ظهر اليوم الجمعة أحمد محمد أبو تريكة نجل أيقونة الكرة المصرية للمرة الأولى مع الفريق الأول في ناديه العربي.

أحمد محمد أبو تريكة

النادي : العربي

وحل العربي ضيفا على الغرافة لملاقاته في الجولة 18 من دوري نجوم قطر.

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وخسر العربي اللقاء بهدف دون رد سجله جوناثان كودجيا في الدقيقة 22.

وظهر أحمد أبو تريكة وهو يرتدي قميص كُتب عليه رقم 72 في إشارة إلى جماهير الأهلي التي وافتها المنية في أحداث بورسعيد قبل ثمانية أعوام.

وشارك أحمد صاحب الـ19 عاما في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

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أحمد أبو تريكة العربي
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