رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: حالة كل اللاعبين مطمئة وهذا موقف الإنتاج الحربي.. وطلب للأندية

الخميس، 23 يوليه 2020 - 23:41

كتب : FilGoal

إجراء مسحات طبية للاعبي الأهلي

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إن حالة جميع اللاعبين الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا مطمئنة لأنها ظهرت دون أعراض.

وتحدث رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "حتى الآن اليوم ظهر حالة وحيدة في الأهلي وأمس الأربعاء جاءت العينات سلبية في ثلاثة أندية".

وواصل "الفحص المستمر جعلنا نكتشف إصابات اللاعبين مبكرا وحالة الجميع مطمئة".

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ لـ في الجول: حمدي فتحي أُصيب بـ كورونا وحالته مطمئنة.. وأجايي بخير مدرب بيراميدز: كنا أفضل من الزمالك.. وهدفنا التقدم في الترتيب والفوز بالكونفدرالية الأهلي وسموحة يوضحان موقفهما لـ في الجول من وديتهما بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا

وبسؤاله هل ظهور المرض دون أعراض قد يتسبب في عدوى أجاب "حسب درجة التلامس والالتحام بين حامل فيروس وبين من يتعامل معه، لا يمكن تحديد الأمر ونناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد والالتزام بالمسافات الآمنة تجنبا للعدوى".

وعن الـ18 فردا المصاب بفيروس كورونا في صفوف الإنتاج الحربي أوضح سلطان "تم عزل الجميع في منازلهم الشخصية وتم صرف العلاج لهم عن طريق الجهاز الطبي للنادي".

وأكمل "بعد 10 أيام سنجري مسحات جديدة لهم وإن جاءت نتائجها سلبية سنجري فحص للقلب والرئة وحال التأكد من سلامة الجميع يمكنهم العودة للتدرب".

وأردف "وزارة الصحة خففت الإجراءات لذا نجري المسحات للمصابين بعد 10 أيام وليس 14 يوما".

وبسؤاله ماذا سيحدث لو ظهرت إصابات عديدة مع استكمال الدوري قال: "نحن سنجري مسحات قبل المباريات بـ48 ساعة وبعدها بـ24 ساعة وهذا سوف يساعدنا على كشف المرض في أول يوم له حال إصابة أي شخص به".

وتابع "أناشد الأندية ألا يخوضوا مباريات ودية كل 48 ساعة لأن هذا لن يعطيهم وقتا كافيا لإجراء المسحات، لذا يجب أن تقام الوديات كل خمسة أيام أو أسبوع مع إجراء مسحات للاعبين قبل أي لقاء بيومين فقط".

وأتم "أعلم أن الأندية لديها فترة إعداد قصيرة الأمد قبل الدوري ولكننا نفعل كل شيء ونتعاون سويا لتخطي تلك المرحلة".

طالع أيضا

فرمان من مرتضى ضد محمود علاء

رجب بكار يلدغ 10 لاعبين من الزمالك

ساني يفسر لماذا اختار القميص رقم 10 مع بايرن

فيفا لـ في الجول: نعمل على إتمام عمل اللجنة الخماسية في أقرب وقت

"الصور المتداولة ليس لها علاقة بـ استاد الأهلي"

في الدوري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: حالة كل اللاعبين مطمئة وهذا موقف الإنتاج الحربي.. وطلب للأندية 11 دقيقة | الدوري المصري
ساري بعد الخسارة من أودينيزي: المباريات غريبة للغاية بعد عودة النشاط 16 دقيقة | أوروبا
مدرب أودينيزي بعد الفوز على يوفنتوس: سعيد لأن ساري لن يحتفل هنا 41 دقيقة | أوروبا
راديو راي: والد ميسي يستعد لمناقشة انتقال نجله إلى إنتر 49 دقيقة | أوروبا
"ماذا يقول أودينيزي لـ يوفنتوس عن التتويج؟ ليس اليوم".. فوفانا يؤجل فوز البيانكونيري بلقب الدوري 2 ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ لـ في الجول: حمدي فتحي أُصيب بـ كورونا وحالته مطمئنة.. وأجايي بخير 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب بيراميدز: كنا أفضل من الزمالك.. وهدفنا التقدم في الترتيب والفوز بالكونفدرالية 3 ساعة | الدوري المصري
الأهلي وسموحة يوضحان موقفهما لـ في الجول من وديتهما بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك