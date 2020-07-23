أسوان يستبدل مواجهتي الإنتاج الحربي والزمالك بمنافسين جديدين

الخميس، 23 يوليه 2020 - 19:16

كتب : رضا السنباطي

أسوان - الزمالك

استبدل أسوان مباراتيه الوديتين اللتين كانتا من المقرر خوضهما ضد الإنتاج الحربي والزمالك بمواجهتي المقاولون العرب ووادي دجلة.

وسيواجه أسوان منافسه المقاولون العرب في الـ25 من شهر يوليو الجاري.

وجاء ذلك بعد إلغاء لقاء الإنتاج الحربي بعد الإعلان عن إصابة 18 فردا منه بفيروس كورونا.

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وكان أسوان تعادل مع المقاولون قبل عدة أيام إيجابيا بهدف لمثله.

فيما سيكون اللقاء الودي الثاني ضد وادي دجلة في الـ29 من الشهر ذاته بدلا من لقاء الزمالك في ظل تواجد الأخير في معسكره في برج العرب.

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