مران الأهلي – تدريبات بدنية قوية.. وتدريب خاص لـ محمد محمود

الخميس، 23 يوليه 2020 - 19:01

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

قاد توماس بينكيل مدرب الأحمال في الأهلي مرانا قويا للاعبين مساء اليوم الخميس استعدادا لاستئناف الدوري في شهر أغسطس المقبل.

وتخلل المران فقرة بدنية باستخدام كرة اليد وفقرات للركض حول الملعب.

ويستعد الأهلي لخوض ودية غدا الجمعة ضد سموحة ويوم 28 يوليو الجاري ضد الجونة.

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وفي السياق ذاته خاض محمد محمود لاعب خط وسط الفريق تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم في ظل خوضه المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

واجتمع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بالجهاز المعاون له وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للحديث عن أمور الفريق في المرحلة المقبلة.

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