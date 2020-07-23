تشكيل التتويج؟ روجاني في الدفاع ورونالدو يجاور ديبالا في الهجوم يوفنتوس أمام أودينيزي

الخميس، 23 يوليه 2020 - 18:51

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا - يوفنتوس

أعلن ماوريسيو ساري تشكيل يوفنتوس الذي يحل ضيفا على أودينيزي في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

ويبدأ دانييلي روجاني في قلب الدفاع إلى جوار ماتيس دي ليخت بسبب إيقاف ليوناردو بونوتشي بسبب الإيقاف.

بينما يعود فديريكو بيرنارديسكي للتشكيل الأساسي بعدما بدأ البرازيلي دوجلاس كوستا أمام لاتسيو في الجولة السابقة.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الخميس 23 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك ضد بيراميدز.. وهل يتوج يوفنتوس؟ يوفنتوس: هل سيكون ساري مدربا للفريق في الموسم المقبل؟ بكل تأكيد ساري: لدي عقد مع يوفنتوس.. ديبالا عانى من آلام الظهر ورونالدو من الصعب إيقافه تقرير: يوفنتوس يبدأ التفاوض مع بوكيتينو لتعويض ساري

وجاء تشكيل السيدة العجوز كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو – ماتيس دي ليخت – دانييلي روجاني – دانيلو

الوسط: رودريجو بنتانكور – أدريان رابيو – آرون رامسي

الهجوم: كريستيانو رونالدو – فديريكو بيرنارديسكي – باولو ديبالا

ويحتاج يوفنتوس للفوز من أجل التتويج باللقب بالتاسع على التوالي والـ 36 في تاريخه، بعدما تعادل إنتر أمس مع فيورنتينا بدون أهداف.

في حال فوز يوفنتوس سيتسع الفارق مع أتالانتا صاحب المركز الثاني إلى 9 نقاط مع تبقى 3 جولات ويتفوق يوفنتوس في المواجهات المباشرة.

السيدة العجوز تفوقت على أتالانتا ذهابا 3-1 وتعادلا 2-2 في الإياب.

طالع أيضا

ماذا تغير في الأهلي والزمالك ودجلة قبل استئناف الدوري

رباعي ليفربول ينضم إلى 15 إفريقيا توجوا بالدوري الإنجليزي

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد تشيلسي

مصر في التصنيف الثاني بقرعة مونديال اليد

معلول: صلاح أفضل عربي في التاريخ

الزمالك: طلبنا عودة أحداد من الرجاء

يوفنتوس أودينيزي تشكيل يوفنتوس
نرشح لكم
أخر الأخبار
"ماذا يقول أودينيزي لـ يوفنتوس عن التتويج؟ ليس اليوم".. فوفانا يؤجل فوز البيانكونيري بلقب الدوري 29 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ لـ في الجول: حمدي فتحي أُصيب بـ كورونا وحالته مطمئنة.. وأجايي بخير 35 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بيراميدز: كنا أفضل من الزمالك.. وهدفنا التقدم في الترتيب والفوز بالكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
الأهلي وسموحة يوضحان موقفهما لـ في الجول من وديتهما بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا ساعة | الدوري المصري
الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا ساعة | مصر
الكشف عما قال لامبارد لـ كلوب في مشادتهما: فزتم بلقب واحد وجعلتوه أفضل شيء في العالم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا 2 ساعة | مصر
مدرب الزمالك: تجربة بيراميدز مفيدة للغاية.. وهذا ما قاله كارتيرون 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك