تشكيل التتويج؟ روجاني في الدفاع ورونالدو يجاور ديبالا في الهجوم يوفنتوس أمام أودينيزي

أعلن ماوريسيو ساري تشكيل يوفنتوس الذي يحل ضيفا على أودينيزي في الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

ويبدأ دانييلي روجاني في قلب الدفاع إلى جوار ماتيس دي ليخت بسبب إيقاف ليوناردو بونوتشي بسبب الإيقاف.

بينما يعود فديريكو بيرنارديسكي للتشكيل الأساسي بعدما بدأ البرازيلي دوجلاس كوستا أمام لاتسيو في الجولة السابقة.

وجاء تشكيل السيدة العجوز كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو – ماتيس دي ليخت – دانييلي روجاني – دانيلو

الوسط: رودريجو بنتانكور – أدريان رابيو – آرون رامسي

الهجوم: كريستيانو رونالدو – فديريكو بيرنارديسكي – باولو ديبالا

ويحتاج يوفنتوس للفوز من أجل التتويج باللقب بالتاسع على التوالي والـ 36 في تاريخه، بعدما تعادل إنتر أمس مع فيورنتينا بدون أهداف.

في حال فوز يوفنتوس سيتسع الفارق مع أتالانتا صاحب المركز الثاني إلى 9 نقاط مع تبقى 3 جولات ويتفوق يوفنتوس في المواجهات المباشرة.

السيدة العجوز تفوقت على أتالانتا ذهابا 3-1 وتعادلا 2-2 في الإياب.

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