بقاء بارما في الدوري الإيطالي = 30 مليون يورو لـ نابولي

الخميس، 23 يوليه 2020 - 18:20

كتب : FilGoal

روبرتو إنجيلسي - فابيان رويز - بارما - نابولي

ضمن بارما البقاء في الدوري الإيطالي لموسم آخر بعدما أنهى سلسلة نتائجه السلبية وحقق فوزا على نابولي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 35.

بقاء بارما يلزمه بالتوقيع مع ثلاثي نابولي المُعار لصفوف الفريق وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

وسيحصل بارما بشكل نهائي على خدمات المهاجم روبرتو إنجليسي مقابل 20 مليون يورو وألبرتو جراسي مقابل 7 مليون يورو والحارس لويجي سيبي بمقابل يتراوح بين 4.5 و5 مليون يورو.

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وللصدفة فأن خسارة نابولي أمس أمام بارما ضمنت للفريق 30 مليون يورو بعدما ضمن الأخير بقاءه وسط الكبار لموسم آخر.

ورفع بارما رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

إنجيلسي سجل أهداف فقط الموسم الجاري من 15 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي، بينما خاض جراسي 16 مباراة وسجل هدفا وصنع 2.

في المقابل حافظ لويجي سيبي على نظافة شباكه في 5 مباريات من 31 مباراة واستقبل 47 هدفا.

وضمن نابولي تأهله للدوري الأوروبي بعدما حقق لقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس في المباراة النهائية.

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