إنبي يواجه طنطا وديا الجمعة

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي عن خوض فريقه للقاء ودي غدا الجمعة ضد طنطا في ملعب بتروسبورت.

وهو ما أكده أيمن المزين المدير الفني لطنطا كذلك ليصبح ذلك ثاني لقاء لفريقه استعدادا لاستئناف الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب بتروسبورت في تمام الخامسة مساء.

يذكر أن العديد من الفرق تخوض الكثير من الوديات خلال الأيام الجارية استعدادا لاستئناف الدوري.

وسوف يُستئنف الدوري المصري في السادس من شهر أغسطس المقبل بلقاء الزمالك والمصري.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في 9 أغسطس في مباراة مؤجلة من الجولة 15.

وفي 10 أغسطس تنطلق مباريات الجولة 19 بمواجهة بيراميدز وطنطا.

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