إنبي يواجه طنطا وديا الجمعة

الخميس، 23 يوليه 2020 - 18:20

كتب : FilGoal

إنبي

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي عن خوض فريقه للقاء ودي غدا الجمعة ضد طنطا في ملعب بتروسبورت.

وهو ما أكده أيمن المزين المدير الفني لطنطا كذلك ليصبح ذلك ثاني لقاء لفريقه استعدادا لاستئناف الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب بتروسبورت في تمام الخامسة مساء.

أخبار متعلقة
مصدر في استاد السلام لـ في الجول: الصور المتداولة ليس لها علاقة بـ استاد الأهلي بيراميدز يكشف سبب غياب أنتوي ودونجا وكانون عن ودية الزمالك الإسماعيلي: الوضع مقلق بعد إصابات الإنتاج الحربي

يذكر أن العديد من الفرق تخوض الكثير من الوديات خلال الأيام الجارية استعدادا لاستئناف الدوري.

وسوف يُستئنف الدوري المصري في السادس من شهر أغسطس المقبل بلقاء الزمالك والمصري.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في 9 أغسطس في مباراة مؤجلة من الجولة 15.

وفي 10 أغسطس تنطلق مباريات الجولة 19 بمواجهة بيراميدز وطنطا.

طالع أيضا

ماذا تغير في الأهلي والزمالك ودجلة قبل استئناف الدوري

رباعي ليفربول ينضم إلى 15 إفريقيا توجوا بالدوري الإنجليزي

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد تشيلسي

مصر في التصنيف الثاني بقرعة مونديال اليد

معلول: صلاح أفضل عربي في التاريخ

الزمالك: طلبنا عودة أحداد من الرجاء

إنبي طنطا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بقاء بارما في الدوري الإيطالي = 30 مليون يورو لـ نابولي 13 دقيقة | أوروبا
إنبي يواجه طنطا وديا الجمعة 13 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في استاد السلام لـ في الجول: الصور المتداولة ليس لها علاقة بـ استاد الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
برمنجام سيتي يحجب قميص بيلينجام ابن الـ 17 عاما بعد رحيله لـ دورتموند 49 دقيقة | أوروبا
بيراميدز يكشف سبب غياب أنتوي ودونجا وكانون عن ودية الزمالك 55 دقيقة | الدوري المصري
الشوط الثاني - الزمالك (0) - (0) بيراميدز.. السعيد يهدد الأبيض ساعة | مصر
لالانا: أشعر بالحزن لمغادرتي أنفيلد.. كنت محظوظا بما فيه الكفاية ساعة | ليفربول البطل
سولشاير: منحنا أنفسنا فرصة رائعة للبقاء ضمن الأربعة الكبار 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك