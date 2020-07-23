برمنجام سيتي يحجب قميص بيلينجام ابن الـ 17 عاما بعد رحيله لـ دورتموند

الخميس، 23 يوليه 2020 - 17:44

كتب : FilGoal

جود بيلينجام - برمنجام سيتي

أعلن نادي برمنجام سيتي حجب القميص رقم 22 بعد رحيل الشاب جود بيلينجام لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

جود بيلينجهام

النادي : برمنجام سيتي

برمنجام سيتي

الإنجليزي الشاب انتقل لصفوف الأصفر والأسود مقابل 26 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى انتقال للاعب ناشئ في العالم.

قرار النادي بحجب قميص اللاعب البالغ 17 عاما يأتي "للتذكير بشخص خاص للفريق ولإلهام الأخرين".

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وأصدر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي: "في مثل هذا الوقت القصير الملحوظ أصبح جود شخصية بارزة في البلوز، يظهر ما أمكنه تحقيقه من خلال الموهبة والعمل الجاد والتفاني".

"أصبح القميص رقم 22 مرادفا لجود، وصعوده إلى الفريق الأول حينما بلغ من العمر 16 عاما فقط و38 يوما مع جودته".

"وعلى هذا النحو، قرر النادي أنه سيكون من المناسب حجب هذا الرقم، وأن يتذكر شخصا خاصا بنا ويلهم الآخرين".

ورد اللاعب على قرار النادي عبر حسابه على "تويتر": "شكرا لكم على هذه البادرة العظيمة، لقد كان امتيازا تمثيل هذا النادي".

ولعب جود 46 مباراة وسجل 4 أهداف.

وكان ظهوره الأخير أمام دربي كاونتي في ختام الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى التي خسرها الفريق.

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