بيراميدز يكشف سبب غياب أنتوي ودونجا وكانون عن ودية الزمالك

الخميس، 23 يوليه 2020 - 17:38

كتب : FilGoal

دونجا - بيراميدز - الاتحاد السكندري

كشف الجهاز الطبي لنادي بيراميدز سبب غياب ثلاثي الفريق جون أنتوي ونبيل عماد "دونجا" وولفريد كانون عن لقاء الزمالك الودي الذي يقام اليوم الخميس.

وأوضح الجهاز الطبي لبيراميدز أن أنتوي يعاني من مزق في عضلات القفص الصدري وسيغيب بسبب تلك الإصابة لأسبوع.

أما دونجا فيعاني من كدمة في الساعد الأيمن وسيجري آشعة خلال ساعات لمعرفة مدى قوة الإصابة إلى جانب تحديد مدة غيابه عن المران.

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فيما يعاني كانون من إجهادى بسيط وفضل الجهاز الطبي والفني منحه راحة من المباراة الودية حتى لا تتفاقم إصابته.

ويتواجد بيراميدز في معسكر مغلق في برج العرب حيث يخوض تدريباته استعدادا لاستئناف الدوري.

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