لالانا: أشعر بالحزن لمغادرتي أنفيلد.. كنت محظوظا بما فيه الكفاية

كشف آدم لالانا لاعب وسط ليفربول عن شعوره عقب مباراته الأخيرة مع الحمر على ملعب أنفيلد والتي شهدت رفع الفريق لكأس الدوري الإنجليزي.

آدم لالانا النادي : ليفربول ليفربول

سينهي لالانا فترة 6 سنوات قضاها في أنفيلد عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال لالانا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "المرة الأخيرة التي أظهر فيها في أنفيلد؟ إنه يوم حزين بالنسبة لي".

وأضاف "جئت إلى هنا للفوز بالبطولات وأنا محظوظ بما يكفي للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية والدوري الإنجليزي".

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أكد أنه لن يغامر بإشراك لالانا في المباريات المقبلة خوفا من تعرضه لإصابة قد تعرقل انتقاله لفريق آخر.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه قبل أيام "من الواضح أن آدم سيغادر النادي في نهاية الموسم، لكنه متواجد معنا في هذه اللحظة".

وأضاف "إنه لاعب متميز وهو من أكثر اللاعبين تأثيرا ضمن من دربتهم طوال مشواري التدريبي".

كلوب لم يضع اسم لالانا في قائمة أي مباراة لعبها منذ عودة النشاط الكروي عقب توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكمل "تم تنسيق كل شيء مع آدم، إنه جاهز بدنيا، يتواجد في التدريبات بنسبة 100% وكل شيء على ما يرام، لكننا نفكر في مستقبله".

وشدد "طالما أننا لسنا بحاجة لمشاركته فإنه سيتدرب فقط، لن نضع أي خطر على مستقبله".

وأتم المدرب الألماني "من وجهة نظري الشخصية، لالانا أسطورة في ليفربول بالفعل، ونتمنى أن يصبح أسطورة في مكان آخر الموسم المقبل".

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