لالانا: أشعر بالحزن لمغادرتي أنفيلد.. كنت محظوظا بما فيه الكفاية

الخميس، 23 يوليه 2020 - 16:44

كتب : FilGoal

لالانا - ليفربول - مانشستر يونايتد

كشف آدم لالانا لاعب وسط ليفربول عن شعوره عقب مباراته الأخيرة مع الحمر على ملعب أنفيلد والتي شهدت رفع الفريق لكأس الدوري الإنجليزي.

آدم لالانا

النادي : ليفربول

ليفربول

سينهي لالانا فترة 6 سنوات قضاها في أنفيلد عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال لالانا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "المرة الأخيرة التي أظهر فيها في أنفيلد؟ إنه يوم حزين بالنسبة لي".

أخبار متعلقة
سكاي: القبض على تسعة من مشجعي ليفربول لمخالفة تحذيرات الشرطة بالتجمع كاراجر: صلاح لا يجد التقدير الكافي في ليفربول لهذا السبب لامبارد عن مشادته في مباراة ليفربول: لا يجعلك اللقب مغرورا صلاح: هذا يوم تاريخي لـ ليفربول.. أنا سعيد للغاية وتمنيت حضور الجمهور

وأضاف "جئت إلى هنا للفوز بالبطولات وأنا محظوظ بما يكفي للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية والدوري الإنجليزي".

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أكد أنه لن يغامر بإشراك لالانا في المباريات المقبلة خوفا من تعرضه لإصابة قد تعرقل انتقاله لفريق آخر.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه قبل أيام "من الواضح أن آدم سيغادر النادي في نهاية الموسم، لكنه متواجد معنا في هذه اللحظة".

وأضاف "إنه لاعب متميز وهو من أكثر اللاعبين تأثيرا ضمن من دربتهم طوال مشواري التدريبي".

كلوب لم يضع اسم لالانا في قائمة أي مباراة لعبها منذ عودة النشاط الكروي عقب توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكمل "تم تنسيق كل شيء مع آدم، إنه جاهز بدنيا، يتواجد في التدريبات بنسبة 100% وكل شيء على ما يرام، لكننا نفكر في مستقبله".

وشدد "طالما أننا لسنا بحاجة لمشاركته فإنه سيتدرب فقط، لن نضع أي خطر على مستقبله".

وأتم المدرب الألماني "من وجهة نظري الشخصية، لالانا أسطورة في ليفربول بالفعل، ونتمنى أن يصبح أسطورة في مكان آخر الموسم المقبل".

طالع أيضا

ماذا تغير في الأهلي والزمالك ودجلة قبل استئناف الدوري

رباعي ليفربول ينضم إلى 15 إفريقيا توجوا بالدوري الإنجليزي

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد تشيلسي

مصر في التصنيف الثاني بقرعة مونديال اليد

معلول: صلاح أفضل عربي في التاريخ

الزمالك: طلبنا عودة أحداد من الرجاء

ليفربول لالانا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر - الزمالك (0) - (0) بيراميدز.. العارضة تحرم السعيد من هدف محقق 26 دقيقة | مصر
لالانا: أشعر بالحزن لمغادرتي أنفيلد.. كنت محظوظا بما فيه الكفاية 31 دقيقة | ليفربول البطل
سولشاير: منحنا أنفسنا فرصة رائعة للبقاء ضمن الأربعة الكبار 42 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي: الوضع مقلق بعد إصابات الإنتاج الحربي 44 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - فايلر يدرس موقف أزارو.. وحديث داخل الأهلي عن تجديد تعاقده 52 دقيقة | الدوري المصري
إنبي يعلن سلبية المسحة الخامسة للفريق وتعافي المصابين 53 دقيقة | الدوري المصري
صلاح لإذاعة كولومبية: الموسم المقبل أصعب ولا أحد يعلم المستقبل.. اللقب الجماعي أهم ساعة | أوروبا
التشكيل - طارق حامد يقود الزمالك.. وبيراميدز يهاجم بـ السعيد وتراوري ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك