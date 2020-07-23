سولشاير: منحنا أنفسنا فرصة رائعة للبقاء ضمن الأربعة الكبار

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فرصة فريقه قوية في البقاء ضمن الأربعة الكبار بالدوري الإنجليزي.

ويلتقي يونايتد مع ليستر سيتي ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة يوم الأحد، في صراعهما القوي مع تشيلسي للتواجد ضمن الأربعة الأوائل بالجدول.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "عندما عاد النشاط الكروي بعد فترة التوقف كان علينا المضي في جمع النقاط".

وأضاف المدرب النرويجي "كان علينا أن نعمل بجد من أجل فارق الأهداف وكان علينا أن نحصد النقاط".

وواصل "كان الجهد رائعًا، وكانت النتائج رائعة، بالطبع، نعم تعادلنا مع ساوثامبتون ووست هام، لكننا منحنا أنفسنا فرصة رائعة يوم الأحد".

واستمر "لدينا فارق في النقاط والأهداف قبل مواجهة ليستر، نحن نعلم أننا نواجه فريقا صعبا".

وأتم "فريق ليستر قوي للغاية في جوانب مختلفة من اللعب والناحية التكتيكية، لكننا على أتم الاستعداد".

ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

أما ليستر سيتي فيأتي خلفهما بفارق نقطة وحيدة.

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