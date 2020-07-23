الإسماعيلي: الوضع مقلق بعد إصابات الإنتاج الحربي

يرى أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي أن الوضع في فرق الدوري المصري أصبح أكثر قلقا بعد تأكد إصابة عددا كبيرا من لاعبي الإنتاج الحربي بفيروس كورونا.

وقال السلحدار في تصريحات لموقع الإسماعيلي: "يجب علينا أن نكون أكثر حرصا حتى لا تزداد نسبة الإصابات".

وأضاف "غياب اللاعبين عن خوض المباريات لفترة تزيد عن 4 أشهر ثم لعب لقاء كل 4 أيام أمر سلبي على جميع الأندية وليس الإسماعيلي فقط".

وأكمل "نحن مطالبون بالتعامل مع هذا الأمر وفق خطة لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق أو الإصابات".

وأتم تصريحاته "نسير وفقا لقرارات الدولة التي أكدت مرارا وتكرارا على استكمال المنافسات الرسمية وعودة الحياة رغم جائحة كورونا".

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