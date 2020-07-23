إنبي يعلن سلبية المسحة الخامسة للفريق وتعافي المصابين

الخميس، 23 يوليه 2020 - 16:22

كتب : أحمد الخولي

إنبي

أعلن نادي إنبي سلبية المسحة الطبية الخامسة للفريق بما فيها تعافي المصابين السابق إصابتهم بفيروس كورونا.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي ظهور نتيجة المسحة الطبية الخامسة للفريق بالكامل.

وقال عبد الناصر محمد: "نحمد الله سلبية المسحة الخامسة لنادي إنبي بالكامل".

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وتابع "بما في ذلك تعافي جميع اللاعبين الذي سبق إصابتهم بفيروس كورونا".

وكشف مدير الكرة بإنبي "سوف نجري مسحة طبية سادسة يوم الاربعاء المقبل".

ويستهل إنبي مشواره في استئناف الدوري المصري بمباراته المؤجلة أمام الأهلي.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي على استاد القاهرة يوم 9 أغسطس في الثامنة مساء وهي مؤجلة من الجولة 15.

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