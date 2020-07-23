صلاح لإذاعة كولومبية: الموسم المقبل أصعب ولا أحد يعلم المستقبل.. اللقب الجماعي أهم

يرى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر أن الموسم المقبل سيكون أصعب على الفريق وسيشهد منافسة قوية، كما رفض التنبأ بمستقبله مشددا أنه يريد الاستمتاع باللحظة الحالية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث صلاح مع إذاعة La FM الكولومبية وAntena 2 وعن زيارته الوحيد لكولومبيا.

وقال صلاح في بداية حديثه: "زرت كولومبيا مرة واحدة في فترة الشباب وهم ودودون ومشابهون لنا كمصريين".

وتابع "كما أتذكر أن الفاكهة كانت رائعة جدا وهي بلد جميل جدا وطقسها مذهل".

وأضاف "أعتقد أن علينا لعب مباراة ودية بين مصر وكولومبيا ولنفعل ذلك في كولومبيا، لديكم لاعبون جيدون للغاية ويلعبون لأندية كبرى".

وعن علاقته بالبلد قال: "وكيل أعمالي والمحامي الخاص بي كولومبي وكما أشرت زرتها مرة واحدة من قبل".

وبالحديث عن فالكاو نجم كولومبيا أجاب "هو لاعب جيد في أي مكان وهو يواصل تسجيل الأهداف، لا أعرفه شخصيا لكن الجميع يخبرني أنه لطيف للغاية".

أما عن الخروج من دوري الأبطال فأوضح "كانت مباراة مثيرة من الجانبين لكنهم كانوا أكثر حظا منا".

وشدد "لديهم فريق جيد وحارس مرمى أنقذ كل شئ لكنها كذلك كرة القدم وهذه المرة كان دور أتليتكو مدريد".

وعن مستقبله مع ليفربول قال صلاح: "أعتقد أن الموسم المقبل سيكون أصعب من هذا، بعد الفوز بدوري الأبطال تتخلص من جوعك قليلا، لكن الآن تحدي كامل، وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيرغبون في الفوز".

وكشف صلاح "أريد الاستمتاع باللحظة الحالية ولا أحد يعرف المستقبل".

وتابع "قلت دائما أننا سنفوز بلقب الدوري الإنجليزي، وهو شئ رائع رؤية المشجعين متحمسين، أمر مدهش أن تفوز بلقب الدوري بعد غياب 30 عاما".

وعن أهدافه مع الفريق قال صلاح: "اللعب كجناح يمكن أن يكون سببا في تسجيل الأهداف، والفارق ليس كبيرا بين الموسم الماضي والحالي".

وأوضح "يسعى الشخص دائما أن يكون أفضل، وعندما تسأل اللاعب عن الكأس التي يريد الفوز بها سيختار دائما لقب الفريق".

وأخيرا بالحديث عن قدوته في الطفولة أوضح "لقد جئت من مصر وهو أمر صعب عندما ترى الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وفرنسا، كل منهم لديه تاريخ كبير ولاعبين محبوبين".

وأتم تصريحاته "من النادر بالنسبة لي أن يكون لي مثل أعلى في طفولتي لأن هذا يخلق صعوبات لي لأنني لا أعلم كيفية التعامل مع ذلك، لكنني لطالما أعجبن بكل من توتي وزيدان ورونالدو".

“He estado en Colombia una vez, y creo que los latinos y árabes tenemos mucho que ver”, Mohamed Salah, en @lafm y #PlanetaFútbol de @Antena2RCN #PrimerToque pic.twitter.com/3Ajs1s4tR2 — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) July 23, 2020

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