التشكيل - طارق حامد يقود الزمالك.. وبيراميدز يهاجم بـ السعيد وتراوري

الخميس، 23 يوليه 2020 - 16:12

كتب : FilGoal

عمر جابر - أوباما - الزمالك - بيراميدز

أعلن الزمالك وبيراميدز تشكيليهما لمباراة ودية يوم الخميس تجمعهما في برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الفريقان لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة الزمالك.

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وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

وسط الملعب: طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

بينما يلعب بيراميدز بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر - أحمد منصور - علي جبر - محمد حمدي

وسط الملعب: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن

الهجوم: إيريك تراوري

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