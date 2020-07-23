التشكيل - طارق حامد يقود الزمالك.. وبيراميدز يهاجم بـ السعيد وتراوري
الخميس، 23 يوليه 2020 - 16:12
كتب : FilGoal
أعلن الزمالك وبيراميدز تشكيليهما لمباراة ودية يوم الخميس تجمعهما في برج العرب بالإسكندرية.
ويستعد الفريقان لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة الزمالك.
وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:
حارس المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي
وسط الملعب: طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو"
الهجوم: مصطفى محمد
بينما يلعب بيراميدز بالتشكيل الآتي:
حارس المرمى: مهدي سليمان
الدفاع: عمر جابر - أحمد منصور - علي جبر - محمد حمدي
وسط الملعب: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن
الهجوم: إيريك تراوري
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