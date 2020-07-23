الزمالك يواجه وادي دجلة في القاهرة يوم الأحد

الخميس، 23 يوليه 2020 - 15:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك

أعلن الزمالك مواجهته وديا لفريق وادي دجلة يوم الأحد في القاهرة استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيمنح المدرب باتريس كارتيرون راحة للاعبيه لمدة 48 ساعة قبل التوجه من الإسكندرية للقاهرة لمواجهة دجلة ثم يعود لاستئناف معسكره في برج العرب يوم الإثنين.

ويلعب الزمالك في برج العرب ضد بيراميدز وديا اليوم الخميس، وفي نفس الملعب يواجه طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل.

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ويستأنف الزمالك مباريات الدوري بمواجهة المصري في 6 أغسطس المقبل.

وبعد أربعة أيام يحل ضيفا على الاتحاد السكندري في الجولة 18 ثم يواجه مصر المقاصة ونادي مصر ويستضيف غريمه التقليدي الأهلي في لقاء القمة في 22 أغسطس.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 28 نقطة بعد خوض 16 مباراة.

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