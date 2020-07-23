الكشف عن قميص أرسنال للموسم الجديد

كشف نادي أرسنال يوم الخميس عن قميصه الأساسي للموسم المقبل.

قميص أرسنال الجديد يأتي باللون الأحمر المعتاد مع الأكمام والرقبة البيضاء.

ويظهر شعار شركة طيران الإمارات الراعية للنادي بشكل جديد.

وظهر بيير إيمريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت ودافيد لويز في المقطع الدعائي الذي نشره نادي أرسنال للكشف عن قميصه الجديد.

وقد يظهر أرسنال بالقميص الجديد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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