تقرير سعودي: الاتفاق يهدد أزارو.. والمهاجم المغربي يرد: أنا لاعب في الأهلي

هدد نادي الاتفاق السعودي المهاجم المغربي وليد أزارو بإدراج اسمه ضمن القائمة السوداء للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تمنع انتقاله لأي ناد سعودي لمدة موسمين مقبلين، وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.

وليد أزارو النادي : الاتفاق الأهلي

وذكرت الأخيرة أن إدارة الاتفاق هددت أزارو برفع اسمه من سجلات الاتحاد السعودي من أجل منع انتقاله لأي ناد سعودي في الموسمين المقبلين، وذلك بسبب طلبه إلغاء تخفيض راتبه الشهري بنسبة 50% خلال فترة توقف نشاط كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا".

من جانبه علق أزارو على هذا الخبر لصحيفة الرياضية السعودية قائلا: "علاقي انتهت مع الاتفاق وأنا الآن لاعب في الأهلي المصري".

ويأتي ذلك بعد أن كشف FilGoal.com عن سفر أزارو إلى بلاده المغرب بعد انتهاء علاقته بـ الاتفاق، وأنه بات في انتظار قرار الأهلي.

وعلم FilGoal.comأن أزارو عاد إلى المغرب بعد فشل الوصول إلى تسوية مع الاتفاق السعودي لتمديد إعارته التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وينتظر أزارو حاليا تحديد الأهلي لموقفه وطلبه لكي يعود إلى مصر ويلتزم في التدريبات، إذ يتبقى له موسم في عقده مع الأهلي.

في الوقت نفسه، يمتلك أزارو العديد من العروض الأوروبية والخليجية، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.

لكن اللاعب ملتزم تماما بإكمال عقده مع الأهلي، ولا يمانع في أي مفاوضات أخرى مع القلعة الحمراء في أي اتجاه كانت.

أزارو (25 عاما) انضم معارا من الأهلي إلى الاتفاق في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وسجل معه 3 أهداف في 7 مباريات.

وانتهت إعارة أزارو للاتفاق في نهاية الشهر الماضي، دون أن تصل الأطراف إلى اتفاق للتمديد.

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